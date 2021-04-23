السعودية اليوم / بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في لجنة تنمية الشرافاء



وادي الدواسر 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واس

بدأت أمس الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تُنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرفاء في محافظة وادي الدواسر بمشاركة 20 دارساً ، حرصت اللجنة فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس

وأوضح قائد الدراسة إبراهيم بن سعد آل عمران أن الدراسة التي تستمر حتى يوم غدٍ السبت، تتضمن العديد من الجلسات التدريبية النظرية والتدريب العملي، حيث تلقى الدارسين جلسة في يوم الافتتاح عن الحركة الكشفية تضمنت تعريفها وأهدافها ووسائلها وتنظيمها، وجلسة عن الطريقة الكشفية ومفهوم عام عن الوعد والقانون الكشفي ، والهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية

وفي الجانب العملي سيمارس الدارسين في اليوم الأخير من الدراسة التقاليد الكشفية وتتضمن النداءات والتشكيلات والزيارات الصباحية والاصطفاف وتحية العلم الوطني، وتختتم الدراسة بمخيم تُطبق فيه الاسس الكشفية كالطهي الخلوي وايقاد النار والعقد والربطات الكشفية .

// انتهى //

13:27ت م

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وادي الدواسر 11 رمضان 1442 هـ الموافق 23 أبريل 2021 م واسبدأت أمس الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تُنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرفاء في محافظة وادي الدواسر بمشاركة 20 دارساً ، حرصت اللجنة فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح قائد الدراسة إبراهيم بن سعد آل عمران أن الدراسة التي تستمر حتى يوم غدٍ السبت، تتضمن العديد من الجلسات التدريبية النظرية والتدريب العملي، حيث تلقى الدارسين جلسة في يوم الافتتاح عن الحركة الكشفية تضمنت تعريفها وأهدافها ووسائلها وتنظيمها، وجلسة عن الطريقة الكشفية ومفهوم عام عن الوعد والقانون الكشفي ، والهيكل التنظيمي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، كما تتضمن الدراسة جلسات تشمل تاريخ الحركة الكشفية عالمياً وعربياً ومحلياً، ومكونات وألوان الزي الكشفي وشارات الكشافة.وفي الجانب العملي سيمارس الدارسين في اليوم الأخير من الدراسة التقاليد الكشفية وتتضمن النداءات والتشكيلات والزيارات الصباحية والاصطفاف وتحية العلم الوطني، وتختتم الدراسة بمخيم تُطبق فيه الاسس الكشفية كالطهي الخلوي وايقاد النار والعقد والربطات الكشفية .// انتهى //13:27ت م0055

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