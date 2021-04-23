السعودية | خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل معرض القرآن الكريم، الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، عدة خدمات أبرزها “ترجمة معاني القرآن، وإحصائيات القرآن، وإحصائيات المقرأة، وحقيبة الزائر الرقمية، وكلمات عن القرآن، وقسم لكسوة الكعبة المشرفة، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مصحف الحرمين”.

ويأتي المعرض لإبراز جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة مثل التطبيقات الإلكترونية والباركودات تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين، ويتكون المعرض من أقسام مختلفة تعنى بالقرآن الكريم.

ويحتوي القسم الخاص بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة على فلم تعريفي يعرض عبر الشاشات الموجودة بالمعرض، وعلى مراحل نسيج كسوة الكعبة، وأدوات غسل الكعبة المشرفة.

يذكر أن المعرض يعمل يومياً من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الثانية صباحاً.