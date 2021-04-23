ترقبوا حلبة جدة في لعبة فورمولا 1 لعام 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن تكون حلبة جدة متاحة للاعبين لاكتشافها خلال الموسم الجديد من لعبة فورمولا 1 المنتظر إطلاقه في شهر يوليو.

حلبات لعبة فورمولا 1

وبحسب موقع Auto-Moto، تشمل لعبة فورمولا 1 2021 ثلاث حلبات جديدة، وبحسب الترتيب الزمني للبطولة تمت إضافة حلبة إيمولا في إيطاليا، وبورتيماو في البرتغال وحلبة جدة في السعودية، وستكون هذه الإضافات متاحة كمحتوى مجاني بعد الإطلاق الرسمي للعبة.

وسيتنافس في اللعبة 20 سائقًا و 10 فرق في هذا الموسم من اللعبة التي ستشهد عدد من التحديثات والتغييرات والمميزات الحديثة.

أسعار F1 2021

وتتاح النسخة الجديدة من اللعبة المقرر صدورها في 16 يوليو 2021 للطلب المسبق، ويمنح إصدار Deluxe Edition الذي يقدم حزمة إضافية للسائق الوصول إلى اللعبة قبل ثلاثة أيام من إطلاقها مقابل 84.99 يورو، ويبلغ سعر الإصدار الرسمي 69.99 يورو.

ويتزامن إطلاق نسخة F1 2021، مع وصول السلسلة إلى وحدات تحكم الجيل الجديد، مثل PS5 و xbox x أو xbox s، كما ستكون لعبة الفيديو الرسمية لبطولة Formula 1 متاحة أيضًا على Ps4 وxbox 1.



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