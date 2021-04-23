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ترقبوا حلبة جدة في لعبة فورمولا 1 لعام 2021

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شكرا لقرائتكم ترقبوا حلبة جدة في لعبة فورمولا 1 لعام 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

ترقبوا حلبة جدة في لعبة فورمولا 1 لعام 2021

من المقرر إطلاقها بعد 3 أشهر 

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن تكون حلبة جدة متاحة للاعبين لاكتشافها خلال الموسم الجديد من لعبة فورمولا 1 المنتظر إطلاقه في شهر يوليو.

ترقبوا حلبة جدة في لعبة فورمولا 1 لعام 2021

حلبات لعبة فورمولا 1

وبحسب موقع Auto-Moto، تشمل لعبة  فورمولا 1 2021 ثلاث حلبات جديدة، وبحسب الترتيب الزمني للبطولة تمت إضافة حلبة إيمولا في إيطاليا، وبورتيماو في البرتغال وحلبة جدة في ، وستكون هذه الإضافات متاحة كمحتوى مجاني بعد الإطلاق الرسمي للعبة.

وسيتنافس في اللعبة 20 سائقًا و 10 فرق في هذا الموسم من اللعبة التي ستشهد عدد من التحديثات والتغييرات والمميزات الحديثة.

ترقبوا حلبة جدة في لعبة فورمولا 1 لعام 2021

أسعار F1 2021

وتتاح النسخة الجديدة من اللعبة المقرر صدورها في 16 يوليو 2021  للطلب المسبق، ويمنح إصدار Deluxe Edition الذي يقدم حزمة إضافية للسائق الوصول إلى اللعبة قبل ثلاثة أيام من إطلاقها مقابل 84.99 يورو، ويبلغ سعر الإصدار الرسمي 69.99 يورو.

ويتزامن إطلاق نسخة F1 2021، مع وصول السلسلة إلى وحدات تحكم الجيل الجديد، مثل PS5 و xbox x أو xbox s، كما ستكون لعبة الفيديو الرسمية لبطولة Formula 1 متاحة أيضًا على Ps4 وxbox 1.

ترقبوا حلبة جدة في لعبة فورمولا 1 لعام 2021
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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