أكثر من 100 جريح في مواجهات القدس الليلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أصيب أكثر من 100 شخص فلسطيني جراء المواجهات التي وقعت ليلة أمس في القدس المحتلة بين قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة وبين المصلين العزل من جهة أخرى.

مواجهات في القدس

واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، المسجد الأقصى المبارك، وأخرجت المعتكفين منه، فيما نقلت وكالة معا الفلسطينية غير الرسمية عن شهود عيان القول إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأجبرت المعتكفين على الخروج منه.

كما اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على ممتلكات المواطنين في شارع المطران بحي الشيخ جراح، وكذلك نفذ آخرون اعتداءات بحق مقدسيين في حي التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

إرهاب منظم من جانبه أدان رئيس الوزراء محمد اشتية اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين في مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية، واصفًا تلك الاعتداءات التي أصيب خلالها عشرات الشبان بجروح بأنها “إرهاب دولة منظم، يستهدف تهويد المدينة المقدسة، وفرض وقائع زائفة فيها، والمس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بالاقتحامات اليومية المتكررة للمسجد الأقصى، ومحاولات إحراق كنيسة الجثمانية قبل أشهر.

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