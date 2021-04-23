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أكثر من 100 جريح في مواجهات القدس الليلية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصيب أكثر من 100 شخص فلسطيني جراء المواجهات التي وقعت ليلة أمس في القدس المحتلة بين قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة وبين المصلين العزل من جهة أخرى.
مواجهات في القدس
واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، المسجد الأقصى المبارك، وأخرجت المعتكفين منه، فيما نقلت وكالة معا الفلسطينية غير الرسمية عن شهود عيان القول إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى وأجبرت المعتكفين على الخروج منه.
كما اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على ممتلكات المواطنين في شارع المطران بحي الشيخ جراح، وكذلك نفذ آخرون اعتداءات بحق مقدسيين في حي التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.
إرهاب منظم
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