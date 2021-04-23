شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ " الخثلان " يوضح حكم أن يصبح الصائم جنباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم أن يصبح الصائم جنباً .

وأكد الشيخ سعد الخثلان في برنامج " نارات الهدى " أنه يجوز أن يصبح الصائم جنباً لقوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ، مشيراً إلى أن الآية الكريمة تسمح للمسلم بالطعام والشراب والجماع حتى طلوع الفجر ويعني هذا أنه قد يطلع الفجر على المسلم وهو جنب .

كما أكد الشيخ سعد الخثلان ، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب ويغتسل بعد طلوع الصبح .