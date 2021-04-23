شكرا لمتابعة خبر عن "الأمر بالمعروف" تعرض محتوى حملة ( الصيام جُنة) بالمجمعات التجارية بمركز عرقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز عرقة التابع لفرع منطقة الرياض المحتوى التوعوي لحملة " ( الصيام جُنة)" في المجمعات التجارية وذلك من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية عبر الشاشات الرقمية واللوحات الإلكترونية في الأسواق والمجمعات التجارية، وذلك ضمن أعمال فرع منطقة الرياض التوعوية للتذكير بفضل الصيام وآدابه. مع مراعاة التدابير والاحترازات الوقائية.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، وتوجيه ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.