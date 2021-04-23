شكرا لمتابعة خبر عن "وازن" وزارة الصحة ينفذ جولات ميدانية على المستشفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نفذ فريق برنامج وازن في وزارة الصحة، عدد من الجولات الميدانية في عدد من المناطق مكه المكرمه ، عسير ، الرياض ، نجران وتبوك .

وذلك ضمن خطط وأنشطة برنامج "وازن" الذي تتبنّاه وزارة الصحة، و وكالة الخدمات العلاجية من خلال الإدارة العامة لشؤون المستشفيات لدعم القيادات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة، بهدف تحسين مستوى خدماتها ورفع مستوى الأداء فيها.

حيث تم عمل زيارات داعمة لكلًّا من: مستشفى النور التخصصي في مكه المكرمه ، ومستشفى المجارده العام في عسير ، ومستشفى الملك سلمان والافلاج العام بالرياض ، ومستشفى الوجه العام بتبوك ، إضافة إلى مستشفى نجران العام بنجران ، وذلك خلال الفترة من 16مارس إلى 13ابريل2021 م.

واستعرض الفريق خلال الجولات تعريف ببطاقة الأداء المتوازن وتطبيق هذه التجربة العالمية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال مدير برنامج وازن د .عبداللطيف العقيفي واعضاء الفريق ، كما استمع العقيفي إلى عرض مقدم من مدراء المستشفيات حول الوضع الحالي لكل مستشفى لتقديم جوانب الدعم والذي هو ديدن وزارة الصحة لكنشأتها.

وبين "العقيفي" ان برنامج وازن يشمل التركيز على العديد من المحاور المهمة منها مركز اتصال ٩٣٧، تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، التميز الاكلينيكي، الجودة وسلامة المرضى، تنمية الموارد الماليه واخراً الزائر السري.

واضاف العقيفي ان فريق البرنامج خلال زياراته للمستشفيات قام بجولة داخلية شملت أقسام الطوارئ والعناية والتنويم، وكذلك قسم الجودة، الموارد الذاتية، التمريض، برنامج أداء الصحة ، علاوة على قسم السجلات الطبية، شؤون الموظفين.

واختتم الدكتور العقيفي بأن تتمثل رسالة البرنامج في ضمان استمرارية التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة ومساعدتها على تطبيق وتحقيق رؤيتها الاستراتيجيه .