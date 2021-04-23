شكرا لمتابعة خبر عن مكتب وزارة الرياضة بالزلفي يعرض محتوى حملة (بلداً آمناً) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

بالتعاون والتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الزلفي ومكتب وزارة الرياضة بالمحافظة تم عرض المحتوى التوعوي لحملتي (ربِّ اجعل هذا بلدًا آمناً) ، و( الخوارج شرار الخلق) في مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية، تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل خدمة الدين والوطن.