توضيح من البنك المركزي السعودي بشأن رسوم السحب النقدي

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كشف البنك المركزي السعودي، عن رسوم السحب النقدي من البطاقات الائتمانية.

وأوضح:”ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي للبطاقات الائتمانية الآتي: 75 لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال سعودي وأقل”. وأضاف:”3% لكل عملية تتجاوز 5000 ريال سعودي وبحد أقصى 300 ريال سعودي”. Source slaati





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