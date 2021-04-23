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تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على شخص تم الاشتباه به في أحد مراكز الضبط الأمني في محافظة بلغازي.
وأوضحت شرطة جازان أن الشخص عُثر بحوزته على 17 كجم من مادة يُشتبه أنها من الحشيش المخدر، مخبأة داخل المركبة.
وأضافت الشرطة أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهم وإحالته لجهات الاختصاص.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباه يقود الجهات الأمنية لإحباط تهريب 17 كجم من الحشيش المخدر بجازان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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