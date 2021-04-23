وفـاة 4 أشخاص مُتفحمين وإصابة 4 آخرين بحـادث مروّع في نجران (صور)

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تـوفي 4 أشخاص مُتفحمين وأصيب 4 آخرون أمس (الخميس)؛ جراء حـادث تصادم مروع وقع بين سيارتين من نوع “هايلكس”، على طريق “حبونا ـ المنتشر” بمنطقة نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس وفقاً لـ “الوطن”، أن الحـادث تسبّب في اشتعال النيران بالسيارتين، مشيراً إلى أنه تـوفي بالحـادث 4 أشخاص مُتفحمين، إلى جانب إصابة 4 آخرين حالتهم حرجة للغاية.

ونوه آل دويس إلى أنه تم نقل 3 حالات عن طريق الفرق الإسعافية التي باشرت الحـادث، والحالات الخمس الأخرى تم نقلها عن طريق المواطنين.

Source akhbaar24.argaam

