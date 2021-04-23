بعد توجيه “السديس”.. تجهيز الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد لاستقبال المصلين

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هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين ومرتادي بيت الله الحرام، وذلك بعد صدور توجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس بذلك.

وشدد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، محمد الجابري، على أن الوكالة رفعت كامل استعداداتها لاستقبال مصلي ومرتادي بيت الله الحرام في توسعة الملك فهد بالدور الأول والسطح.

ونوه إلى أنها جندت أكثر من 100 مراقب للأبواب، استعداداً لفتح سلم 9، وباب 84، وعبارة 78، وباب 74، وباب 70، وعبارة الشبيكة 66، وكذلك توفير خدمات السقيا للزوار والمصلين لتوزيع أكثر من 6 آلاف عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

ولفت إلى أن الوكالة وفرت أيضاً الحقائب الأسطوانية، التي يصل عددها لحوالي 50 حقيبة أسطوانية، مع تكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتعطير من خلال عدة فرق موزعة على مدار الساعة.

Source akhbaar24.argaam

