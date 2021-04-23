هواية تحوّلت لمشروع كبير.. قصة نجاح ملهمة لزوجين جمع بينهما حب القهوة (صور)

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تحوّلت هواية الحديث عن المقاهي وأنواع القهوة عند زوجين سعوديين إلى مشروع أسهم في جودة الحياة بالمملكة بتوفير أكثر من 100 فرصة عمل للجنسين.

وبدأت الفكرة بين عامي 2010- 2011 مع المواطنة سارة المطوع وزوجها وائل الوهيبي، حيث تطوّرت فكرة الشغف بالقهوة والمقاهي لديهما من خلال تلقّي دورات متخصصة في القهوة وأنواعها وطرق تحميصها وإعدادها وتقديمها للزبائن.

وقرر الزوجان بعد ذلك إحضار آلة قهوة ضخمة مثل المخصصة للمقاهي من الخارج للمنزل، وأنشأ الوهيبي نادياً صغيراً للقهوة، اجتمع فيه بعض المهتمين بالقهوة لتبادل المعرفة والخبرات.

وابتكر الوهيبي آلة لتحميص القهوة عمل على صنعها يدويًا من أدوات المطبخ، ودشّن عام 2014 موقعه الإلكتروني لعرض وبيع القهوة بخلطات وأنواع مختلفة، إلى جانب الأدوات المستوردة كأدوات التقطير والطواحين.

وقام الزوجان أيضاً بتنظيم دورات تدريبية في المقاهي، وإقامة مسابقات محلية، حيث فاز عدد ممن حضروا دوراتهما المتخصصة 5 مرات متتالية في البطولة العالمية للأيروبرس، وتأهل منهم 30 متدرباً للمستوى الدولي.

Source akhbaar24.argaam

