هل المضمضة التي تتضمن طعماً تؤثر على الصيام؟.. الشيخ الخثلان يجيب (مقطع صوتي)

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أجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الشيخ سعد الخثلان، على سؤال عن حكم استعمال غسول الفم أثناء الصيام، وهل يؤثر على صحة الصيام أم لا.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج فتاوى رمضان على إذاعة القرآن الكريم، أن غسول الفم لا يبطل الصيام، بشرط ألا يتم ابتلاعه، كما ان المضمضة التي تُستخدم لعلاج التهابات اللثة جائزة، حتى لو كان فيها طعم مثل النعناع.
وأضاف أن المضمضة حكمها مثل تذوق الصائم للطعام لأجل أن يعرف ملوحته، ولكن إذا تم ابتلاعه يبطل الصوم.
Source akhbaar24.argaam
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