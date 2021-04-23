وكيل “الصحة” ينشر صورة اللواء الأسمري المتوفى العام الماضي ويطلب الدعاء له.. فلماذا؟

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نشر الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، صورة المدير العام للسجون الراحل اللواء محمد الأسمري، الذي توفي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

وتوافق نشر الصورة مع الجهود المبذولة من الدولة وفاعلي الخير لفك كرب السجناء عبر مبادرة “فرجت”، التي تشهد نجاحات كبيرة في السداد عن المعسرين المسجونين على ذمة قضايا مالية، والتي كان للواء الأسمري دور كبير في انطلاقها قبل أعوام.

وتفاعل مغردون مع دعوة “عسيري”، متذكرين دوره وزملائه في تفعيل “فرجت”، بعد أن توفي الأسمري بأزمة قلبية في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله.

يذكر أن كثيرين من فاعلي الخير استجابوا لدعوة السداد عن المعسرين بمبالغ تجاوزت الملايين في حالات كثيرة، سُددت في أوقات قياسية.

Source akhbaar24.argaam

