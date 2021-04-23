موسم «الكنة» يبدأ اليوم الجمعة.. و«الزعاق» يوضح 4 خصائص مناخية

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة هو أول أيام موسم «الكنة».

وقال الزعاق إن خصائص موسم «الكنة» تتضمن التالي: بداية لسع أشعة الشمس في الظهيرة، وبداية موسم الحصاد على المناطق الجنوبية، وانتصاف موسم هجرة الطيور، وكذلك، بداية الربيع الصيفي على نجد.

وأشار الزعاق إلى أنه بعد أربعين يومًا من الآن تدخل علينا مربعانية القيظ، موضحًا أن «الكنة» هو الموسم الفاصل بين الحر الهازل والحر الجاد.

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