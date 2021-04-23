السفير الياباني بالرياض: أدوِّن تغريداتي «العربية» بنفسي.. وأخطئ أحيانا في الكتابة

أوضح السفير الياباني بالسعودية، فوميو إيواي، إن التغريدات المكتوبة باللغة العربية التي ينشرها عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، يكتبها بنفسه، مشيرًا إلى أنه يجيد العربية؛ ولكنه يقع في بعض الأخطاء أثناء الكتابة.

وقال السفير الياباني؛ ردًا على استفسار من مواطن سعودي: «نعم.. أنا أكتب التعليقات بنفسي، ولذلك تجدون أخطاء كثيرة هنا وهناك».

وقال المواطن في استفساره: إلى السفير المحترم.. أعرف أنك تتكلم اللغة العربية وتسعى جاهدا إلى إتقانها وأتمنى أن تصل إلى هدفك؛ ولكن يعتريني الفضول.. هل أنت من تكتب التعليقات بالعربية؟

وتفاعل المغردون مع رد السفير الياباني؛ حيث كتب محمد صالح الغفيلي «معالي السفير.. سبق إني سألت عن إتقانك للعربية وأجبتني باللغة الدبلوماسية أنك تحاول تتقنها.. ولكن ما شاء الله عليك، من كتاباتك يبدو أن لغتك العربية قوية» ليرد عليه السفير الياباني قائلا «الحمد لله».

وكان السفير الياباني غرد قائلا «صباح الخير.. خلال شهر رمضان المبارك أركز على القيام بزيارات ودية لنظرائي السفراء في السعودية؛ لأن هناك العديد منهم لم ألتق بهم بعد» وتابع: «السلك الدبلوماسي هنا (في الرياض) كبير العدد، مما يدل على المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية عالميًا».

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