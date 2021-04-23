9 مناطق تتأثر بأمطار متفاوتة.. والحصيني: خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، تطورات الحالة الممطرة في يومها الثاني (خلال الـ24 ساعة المقبلة).

وقال الحصيني إنه متوقع اليوم الجمعة هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد، على أجزاء محدودة ومتفرقة من مناطق: تبوك والشمالية والجوف، ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وغرب وجنوب حائل، مع رياح مثيرة للغبار.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، سماء غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

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