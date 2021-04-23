أمانة القصيم: المعلومات المتداولة بشأن إنشاء حديقة الريان ببريدة غير صحيحة

أكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم، عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المتداول حول إنشاء حديقة بحي الريان بمدينة بريدة بقيمة (١٩) مليون ريال.

وفي بيان له، أشار متحدث أمانة القصيم إلى أن المعلومات المشار إليها غير صحيحة، حيث إن المشروع وحسب مسماه "إنشاء وتطوير ساحات بلدية بمدينة بريدة"، يشمل على (١٧) موقع بأحياء متفرقة بمدينة بريدة لأعمال إنشاء وتطوير ساحات بلدية وحدائق ومضامير مشاة.

وأوضح أن الأمانة تأسف على نشر المعلومات المغلوطة التي تسيء للأجهزة الحكومية، وتؤكد على أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والنظامية بحق صاحب المقطع.