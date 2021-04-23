شكرا لقرائتكم خبر عن «كسوة الكعبة» قسم خاص في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، داخل معرض القرآن الكريم، الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، عدة خدمات أبرزها (ترجمة معاني القران، وإحصائيات القرآن، وإحصائيات المقرأة، وحقيبة الزائر الرقمية، وكلمات عن القرآن، وقسم لكسوة الكعبة المشرفة، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مصحف الحرمين).

ويأتي المعرض لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة مثل التطبيقات الإلكترونية والباركودات تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين، ويتكون المعرض من أقسام مختلفة تعنى بالقرآن الكريم.