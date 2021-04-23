شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أبرز الخدمات الجديدة في معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير عدة خدمات داخل معرض القرآن الكريم، الذي يقام خلال شهر رمضان المبارك بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام .

ومن أبرز هذه الخدمات : (ترجمة معاني القران، وإحصائيات القرآن، وإحصائيات المقرأة، وحقيبة الزائر الرقمية، وكلمات عن القرآن، وقسم لكسوة الكعبة المشرفة، وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق مصحف الحرمين).

كما يحتوي القسم الخاص بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة على فلم تعريفي يعرض عبر الشاشات الموجودة بالمعرض، وعلى مراحل نسيج كسوة الكعبة، وأدوات غسل الكعبة المشرفة .