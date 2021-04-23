اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه جازان

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة ثالثة تجاه جازان.

حماية المدنيين والأعيان المدنية

وشدد التحالف على إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

القانون الدولي والإنساني

وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. Source almowaten





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