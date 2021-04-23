خادم الحرمين يرأس اليوم وفد المملكة في “قمة القادة حول المناخ”

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يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة رفيع المستوى في “قمة القادة حول المناخ”، التي تنطلق أمس (الخميس)، افتراضيًا، بحضور 40 من قادة دول العالم، استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن،
وتعدّ القمة التي تستمر على مدى يومين، امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.
وتأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي في مواجهة التغير المناخي، وامتداداً لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه ولي العهد مؤخراً في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
Source akhbaar24.argaam
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