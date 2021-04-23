هيئة الهلال الأحمر السعودي تعلن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها الإدارية

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تعلن هيئة الهلال الأحمر السعودي عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج أو ذوي الخبرة بالمسميات التالية:
– مستشار قانوني
– مدير مشروع
– محاسب
– اخصائي ميزانية
– اخصائي سلسة امداد
– اخصائي موارد بشرية
– اخصائي علاقات عامة
– مساعد اداري
الشروط المطلوب توافرها في المتقدم :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة.
– توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة بحسب دليل تصنيف الوظائف.
– أن يجتاز التقييم المعد لذلك من قبل الهيئة لشغل الوظيفة المتقدم عليها .
– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الالي.
الوثائق المطلوبة:
– السيرة الذاتية.
– صور من المؤهلات العلمية.
– صورة من الشهادات الاحترافية الدورات التدريبية (إن وجدت).
– صورة من الخبرات العملية السابقة (إن وجدت).
ملاحظة هامة:
– في حال عدم إرفاق المتقدم لأي من هذه المستندات في طلب التقديم سيتم استبعاد طلبه نهائياً.
– يكون ادخال البيانات باللغة العربية.
– إرفاق المستند المطلوب بصيغة (Pdf) فقط.
– تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بدقة لضمان وصول رسائل الهيئة للمتقدم.
– لن ينظر في أي طلب غير مستوفي ومكتمل للشروط.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/9/10هـ من خلال الضغط على تسجيل جديد في الرابط: https://bit.ly/3axPVFP ويستمر حتى السبت القادم 1442/9/12هـ (الموافق 2021/4/24هـ).
تفاصيل أكثر:
https://www.srca.org.sa/ar…
Source wadhefa
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