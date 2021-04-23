هيئة الهلال الأحمر السعودي تعلن فتح باب التوظيف لشغل وظائفها الإدارية

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تعلن هيئة الهلال الأحمر السعودي عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية (للرجال والنساء) حملة الدبلوم والبكالوريوس حديثي التخرج أو ذوي الخبرة بالمسميات التالية:

– مستشار قانوني

– مدير مشروع

– محاسب

– اخصائي ميزانية

– اخصائي سلسة امداد

– اخصائي موارد بشرية

– اخصائي علاقات عامة

– مساعد اداري

الشروط المطلوب توافرها في المتقدم :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة.

– توفر المؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة بحسب دليل تصنيف الوظائف.

– أن يجتاز التقييم المعد لذلك من قبل الهيئة لشغل الوظيفة المتقدم عليها .

– يفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الالي.

الوثائق المطلوبة:

– السيرة الذاتية.

– صور من المؤهلات العلمية.

– صورة من الشهادات الاحترافية الدورات التدريبية (إن وجدت).

– صورة من الخبرات العملية السابقة (إن وجدت).

ملاحظة هامة:

– في حال عدم إرفاق المتقدم لأي من هذه المستندات في طلب التقديم سيتم استبعاد طلبه نهائياً.

– يكون ادخال البيانات باللغة العربية.

– إرفاق المستند المطلوب بصيغة (Pdf) فقط.

– تسجيل رقم الجوال والبريد الالكتروني بدقة لضمان وصول رسائل الهيئة للمتقدم.

– لن ينظر في أي طلب غير مستوفي ومكتمل للشروط.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/9/10هـ من خلال الضغط على تسجيل جديد في الرابط: https://bit.ly/3axPVFP ويستمر حتى السبت القادم 1442/9/12هـ (الموافق 2021/4/24هـ).

تفاصيل أكثر:

https://www.srca.org.sa/ar…

Source wadhefa

