طيران أديل يعلن وظيفة إدارية شاغرة بمسمى مخطط تدريب بمدينة جدة

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تعلن شركة طيران أديل (شركة طيران اقتصادي مملوكة للخطوط السعودية) عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مخطط تدريب (Training Planner) في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في أي تخصص ويفضل (هندسة الطيران، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب ويفضل في قطاع الطيران.

– معرفة جيدة في إنشاء مواد وبرامج التدريب وتحليل التدريب.

– مهارات تواصل جيدة باللغتين العربية والإنجليزية.

الوصف الوظيفي:

– مسؤول عن تطوير وتنسيق وتنفيذ خطة التدريب للطيارين وطاقم الطائرة باستخدام المحاكاة والمدربين الطيارين بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.

– الرد على الانحرافات عن الخطة وتطوير بدائل فعالة من حيث التكلفة.

– تنسيق جدولة متطلبات التدريب الأولية والمتكررة للطيارين وطاقم الطائرة.

– جدولة تجربة التشغيل الأولية ، وضمان استخدام الموارد بكفاءة مع تأثير محدود على عمليات الخط.

– تنسيق جدولة جميع عمليات فحص الخط لضمان الامتثال للهيئة العامة للطيران المدني.

– التفاعل مع تخطيط الطاقم ومدير التدريب ومراقبة الطاقم ، والسعي للحصول على مدخلات في الخطة والتأكد من إبلاغ الخطة إلى جميع الأطراف المسؤولة.

– مسؤول عن ضمان الحفاظ على التواصل الفعال مع جميع أصحاب المصلحة.

– الاستمرار في مراقبة خطة التدريب عند تنفيذها.

نبذة عن الشركة:

طيران اديل (Flyadeal) شركة مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية تأسست في 17 أبريل 2016م وتعتبر أحدث طيران اقتصادي في المملكة، تعمل أديل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي. وتعتبر الذراع الاقتصادي لها وإحدى وحداتها الإستراتيجية المستقلة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: https://bit.ly/3azt0d1

Source wadhefa

