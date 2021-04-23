هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن 6 وظائف إدارية شاغرة

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تعلن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر (6) وظائف إدارية وتقنية وهندسية في مقرها بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

– أخصائي مراقبة المشتريات الاستراتيجية (Strategic Procurement Monitoring Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (اقتصاد، إدارة، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

– مدير مراقبة الكيانات (Entities Monitoring Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (اقتصاد، إدارة، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

– مدير الشراكات الوطنية (National Partnerships Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

– مدير تقييم الأعمال (Business Evaluation Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (اقتصاد، مالية، هندسة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

– أخصائي تسويق (Marketing Sr. Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

– أخصائي إدارة الفعاليات (Events Management Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عامة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

نبذة عن الهيئة:

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/9/10هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3cFdwD9

Source wadhefa

