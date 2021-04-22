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ضبط 126 كجم من القات المخدر بحوزة مواطن في تثليث

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

ضبط 126 كجم من القات المخدر بحوزة مواطن في تثليث

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت الدوريات الأمنية في الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من ضبط 126 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن بمحافظة تثليث.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أن الدوريات الأمنية، بفرع بمنطقة عسير، تمكنت – بفضل الله – من ضبط 126 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، بحوزة مواطن في العقد الرابع من العمر ، والقبض عليه بمحافظة تثليث، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى الجهة المختصة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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