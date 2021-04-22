ضبط 126 كجم من القات المخدر بحوزة مواطن في تثليث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت الدوريات الأمنية في الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من ضبط 126 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن بمحافظة تثليث.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أن الدوريات الأمنية، بفرع بمنطقة عسير، تمكنت – بفضل الله – من ضبط 126 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، بحوزة مواطن في العقد الرابع من العمر ، والقبض عليه بمحافظة تثليث، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى الجهة المختصة.

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