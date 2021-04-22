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شكرا لقرائتكم ضبط 126 كجم من القات المخدر بحوزة مواطن في تثليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22
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ضبط 126 كجم من القات المخدر بحوزة مواطن في تثليث
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت الدوريات الأمنية في الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من ضبط 126 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر بحوزة مواطن بمحافظة تثليث.
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أن الدوريات الأمنية، بفرع بمنطقة عسير، تمكنت – بفضل الله – من ضبط 126 كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، بحوزة مواطن في العقد الرابع من العمر ، والقبض عليه بمحافظة تثليث، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى الجهة المختصة.
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