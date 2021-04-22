تدشين برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين في جنوب إفريقيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في بريتوريا بجمهورية جنوب إفريقيا, برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتفطير الصائمين ، لمسلمي الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق “البروتوكولات” الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري, والملحق العسكري بالسفارة العميد الركن خالد بن حمدان الغامدي, ورئيس جمعية الحج والعمرة في جنوب أفريقيا شاهين إسوب, ومدير وكالة الشؤون الإنسانية لمسلمي أفريقيا حسن شونار.

برنامج الملك سلمان

ويعد البرنامج جزءًا من برامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – التي وجه بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية جنوب أفريقيا، حيث بلغ عدد السلال الغذائية أكثر من 3100 سلة غذائية يستفيد منها حوالي 25000 مسلم.



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