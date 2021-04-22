شوربة الحريرة وجبة دسمة تربعت على الموائد الرمضانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تتصدر شوربة الحريرة الموائد الرمضانية في البيوت العربية والخليجية خلال شهر رمضان الكريم، ويرجع أصل هذه الشوربة الشهيرة المميزة بلونها ونكهتها وثراء مكوناتها إلى تاريخ الحضور الإسلامي بالأندلس، وتتميز بأنها وجبة كاملة لاحتوائها على أصناف غذائية عديدة.

شوربة الحريرة وجبة ومتكاملة

تقول أخصائية التغذية إلهام نوار لـ” متابعات الخليج 365” ، إن شوربة الحريرة دسمة وتعتبر وجبة كاملة وعالية في قيمتها الغذائية وتتكون من العدس والحمص والشعيرية والكرفس والبصل وصلصة الطماطم وقطع صغيرة من اللحم، وعند تناول هذه الشوربة بعد التمر فإنه يجب التريث وعدم الاندفاع في إرهاق المعدة بتناول كل ما لذ وطاب بل يجب الانتظار إلى أداء صلاة المغرب، ومن ثم تناول باقي الإفطار إذ تكون المعدة قد تهيأت بعد تناول شوربة الحريرة.

تجنب الارتجاع الحمضي

وتابعت شوربة الحريرة غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات خاصة فيتامين “د” بجانب الفيتامينات الموجودة في الطماطم التي تقي من الأمراض المستعصية، لذا يجب عند تناول هذه الشوربة عدم الإكثار من تناول المقليات بكثرة لتفادي التعرض للارتجاع الحمضي ومشاكل الشعور بالانتفاخ والتلبك المعوي، فالاعتدال مطلوب في تناول الإفطار وعدم الاندفاع وراء تناول كل ما هو موجود في السفرة دفعة واحدة “.

دهون ثقيلة ومشبعة

ونصحت أخصائية التغذية إلهام، ربات البيوت من عدم إضافة عناصر دسمة وجديدة في شوربة الحريرة لأن ذلك يجعلها دسمة وثقيلة على المعدة ومشبعة بالدهون المسببة للكوليسترول الذي يسد الشرايين ويزيد الوزن، وتجنب إضافة الملح بشكل مبالغ واستبدال ذلك بوضع الليمون، كما ينصح بتغيير أصناف الشوربة وعدم إعداد الحريرة يوميًا، والحرص على تناولها في بداية الإفطار لكونها تكون ساخنة وسائلة ولا تمثل أي مشكلة للمعدة والأمعاء.

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