السفير العريفي يجتمع بسفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للسلام مايكل كينتن.

وسلط السفير العريفي خلال اللقاء الضوء على مختلف جوانب المبادرة التي أطلقتها المملكة من أجل إحلال السلام وبسط الاستقرار في اليمن.

وتم الاتفاق على الاستمرار في التنسيق وعرض المبادرة السعودية في المنتديات والمحافل الأوروبية والدولية بوصفها أفضل خيار لمساعدة الشعب اليمني.

ويبذل المركز الأوروبي للسلام جهدا على الأرض في اليمن ضمن مهامه في الدفع بالسلام وتحفيز الاستقرار.

كما عقد السفير العريفي اجتماعًا مع سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدين في بروكسل وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن سُبل عرض مبادرة المملكة لحل الأزمة اليمنية لصالح الشعب اليمني وتجنيبه مزيدًا من المعاناة لما تمثله من حرص على أمن اليمن وجيرانه واستقرار المنطقة؛ حيث تقدم سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالشكر للمملكة وقيادتها للجهود الصادقة لمساعدة الشعب اليمني.

اقرأ أيضًا:

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع مهمة في جبهة رحبة