استئصال ورم برحم امرأة حامل وزنه 6 كجم بمجمع الملك فيصل في الطائف

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة سيدة في العقد الرابع من العمر من ورم ضخم على الرحم وزنه 6 كيلوجرامات.. وكانت السيدة تتابع في العيادات الخاصة بالنساء والولادة، وهي تعاني من آلام شديدة، وبعد الفحص وإجراء الفحوصات اللازمة، اتضح أن السيدة حامل في الشهر التاسع، ولديها ورم ضخم على الرحم، وتم على الفور تم إدخالها إلى غرفة العمليات بفريق طبي متخصص، حيث تم ولادة السيدة، وإزالة الورم الذي وصل طوله إلى 50 سم ووزنه 6 كجم، إضافة إلى إزالة الرحم لإنقاذ حياة المريضة التي تماثلت للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يعد أكبر مستشفى في الطائف، حيث يضم 800 سرير منها 300 سرير للنساء والولادة، ويضم جميع التخصصات، إضافة إلى الكوادر الطبية المؤهلة ويعد أقدم مستشفى في المحافظة.