بالفيديو.. الغذاء والدواء توضح إرشادات استخدام جهاز التنفس المنزلي

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إرشادات استخدام أجهزة التنفس المنزلي.

وقالت الهيئة، عبر فيديو توعوي بحسابها الرسمي بموقع تويتر، إن استخدام الجهاز يكون كالتالي:

إدخال أنبوب إلى القصبة الهوائية.

يمكن استخدامه بطريقة خارجية باستخدام القناع للتحكم بالتنفس حال عدم قدرة المريض على التنفس بشكل كبير أو لديه اضطرابات عصبية

التأكد من أن الجهاز مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء

التأكد من وجود كتيب إرشادات باللغة العربية والإنجليزية بشأن كيفية استخدام الجهاز

استشارة الطبيب أو أخصائي العناية بالجهاز التنفسي لمعرفة الجهاز المناسب للحالة

يجب إلمام المريض ومقدم الرعاية بما يلي:

كيفية تشغيل وإغلاق الجهاز، وتوصيل وفصل المريض من الجهاز.

تغيير دوائر وملحقات الجهاز.

التعرف على كل تنبيه وتحذير وطريقة تصحيح.

كيفية التصرف في حالات الطواري.

كيفية تنظيف الجهاز وملحقاته.

عدم ترك المريض بدون مرافقة عند عدم وجود نظام تنبيه وتحذير آمن.

التأكيد من وجود معدات كهربائية احتياطية كالبطاريات والمولد الكهربائي حال انقطاع التيار الكهربائي.

ويستخدم جهاز التنفس المنزلي لمساعدة المريض على التنفس من خلال ضغط وإدخال الأكسجين إلى الرئتين وإخراج ثاني أكسيد الكربون منهما؛ عند عدم قدرته على التنفس بشكل كبير.