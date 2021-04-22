السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 57,261 إصابة مؤكدة و 733 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 إبريل 2021 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 57,261 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,602,676، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 565,613.

// انتهى //

21:26ت م

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واشنطن 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 إبريل 2021 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 57,261 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و733 حالة وفاة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 31,602,676، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 565,613.// انتهى //21:26ت م0202

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