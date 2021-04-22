

ظهران الجنوب 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة على منتزه الحبلة بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:27ت م

0195





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على منتزه الحبلة بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.