السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة توقع اتفاقية تعاون مع شركة stc



مكة المكرمة ١٠ رمضان ١٤٤٢هٰـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢١م واس

وقَّع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، في مقر الأمانة "اليوم" اتفاقية تعاونٍ مشترك بين الطرفين بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون البنية التحتية المهندس بسام البسام، وذلك لتطوير الخدمات في مجال الاتصالات وتحسين مستوى الخدمات لمختلف المشاريع التقنية.

وتهدف الإتفاقية إلى رفع مستوى التنسيق بين الطرفين والاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كافة مناطق العاصمة المقدسة والتوسع في تنفيذ أبراج الاتصالات والبُنى التحتية وغيرها، وتحقيق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين واثراء حياتهم.

من جانبه أكّد أمين العاصمة المقدسة أن هذه الاتفاقية ستدفع بتطوير البنية التحتية، وبناء قاعدة بيانات متكاملة وتقديم خدمات تقنية بكفاءة وموثوقية عالية وبالتالي دعم مشاريع الأمانة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن خطط وبرامج الأمانة في تطوير بنيتها التحتية والاستفادة بشكل كبير من أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، معبراً عن شكره وامتنانه لشركة stc على تعاونها، متمنياً أن تحقق هذه الاتفاقية الأهداف المنشودة.

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19:55ت م

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