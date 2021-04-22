السعودية اليوم / جامعة حائل توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة تبوك



حائل 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واس

وقع معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم، "عن بعد" اتفاقية تعاون مشترك مع معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح، بحضور عددٍ من وكلاء الجامعتين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي، والتعاون في مجال الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب، والأبحاث العلمية الأكاديمية وتحكيمها، بالإضافة إلى تقنية ونظم المعلومات، ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبرامج الدراسات العليا.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من تفعيل أوجه التعاون بين الجامعات

// انتهـى //

19:14ت م

0185



حائل 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسوقع معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم، "عن بعد" اتفاقية تعاون مشترك مع معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح، بحضور عددٍ من وكلاء الجامعتين.وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي، والتعاون في مجال الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب، والأبحاث العلمية الأكاديمية وتحكيمها، بالإضافة إلى تقنية ونظم المعلومات، ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبرامج الدراسات العليا.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من تفعيل أوجه التعاون بين الجامعات السعودية للتعاون المشترك في المجالات المختلفة التي تحقق أهداف التعليم الجامعي.// انتهـى //19:14ت م0185

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