

عرعر 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 إبريل 2021 م واس

تقدم جمعية ساعد الخيرية بعرعر أكثر من 700 وجبة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بداية شهر الخير حتى اليوم ما يقارب 5000 وجبة .

ويعد مشروع إفطار الصائمين من المشاريع الخيرية التي يحرص أهالي مدينة عرعر في المشاركة فيها وتوزيعها على مستفيديها من المقيمين من جنسيات مختلفة في أجواء روحانية وأخوية بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجر الصائمين .

وعمدت الجمعيات الخيرية باستخدام التوصيل المنزلي لوجبات إفطار الصائم للعمال ومنازل الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، بدلاً من إقامة الخيم الرمضانية، وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

18:17ت م

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عرعر 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 إبريل 2021 م واستقدم جمعية ساعد الخيرية بعرعر أكثر من 700 وجبة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بداية شهر الخير حتى اليوم ما يقارب 5000 وجبة .ويعد مشروع إفطار الصائمين من المشاريع الخيرية التي يحرص أهالي مدينة عرعر في المشاركة فيها وتوزيعها على مستفيديها من المقيمين من جنسيات مختلفة في أجواء روحانية وأخوية بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجر الصائمين .وعمدت الجمعيات الخيرية باستخدام التوصيل المنزلي لوجبات إفطار الصائم للعمال ومنازل الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، بدلاً من إقامة الخيم الرمضانية، وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //18:17ت م0182

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / أهالي مدينة عرعر يشاركون بتوصيل وجبات "مشروع إفطار الصائمين" لمنازل المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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