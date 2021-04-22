شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 طن منتجات غذائية مجهولة المصدر بشقة سكنية في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة شقة سكنية في مدينة الدمام تُستخدم في تحضير وتعبئة وتغليف الحلويات وسط مستوى نظافة متدني ووجود حشرات في الموقع.

وأوضحت "الهيئة" أنه ضمن جولاتها للرصد والتقصي لمفتشيها على المنتجات الغذائية المخالفة جرى تحديد موقع لتعبئة وتغليف منتجات غذائية في شقة سكنية بمدينة الدمام، وتم إصدار إذن من النيابة العامة لدخول الموقع بمشاركة كل من رجال الأمن وفرع وزارة التجارة وبلدية وسط الدمام.

وأشارت أنها رصدت عددًا من المخالفات في الموقع شملت مزاولة النشاط في مكان مخالف للاشتراطات في شقة سكنية، وتدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات في مكان التحضير والتعبئة والتغليف، وتعبئة الحلويات في عبوات بلاستيكية مخصصة للعصائر وبدون بطاقة غذائية.

وأكدت "الهيئة" أنه جرى ضبط (7) طن من المنتجات الغذائية المخالفة مجهولة المصدر، وإغلاق الموقع واستدعاء الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل