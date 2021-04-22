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حالة الطقس غدًا .. أمطار ورياح نشطة على 8 مناطق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

حالة الطقس غدًا .. أمطار ورياح نشطة على 8 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له حالة الطقس غدًا، وأن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حالة الطقس وحركة الرياح السطحية

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، فيما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية غدًا على معظم المدن فبيانها كما يلي:

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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