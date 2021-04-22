أبو زاهرة لـ”المواطن”: خسوف القمر الكلي 26 مايو 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس جمعية الفلك بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية ستشهد أول خسوف للقمر يوم الأربعاء 26 مايو 2021 (15 شوال 1442) وهو خسوف كلي سيشاهد عبر المحيط الهادي وأجزاء من شرق آسيا وغرب أمريكا الشمالية وأستراليا ولن يكون مشاهدًا بسماء الوطن العربي، وفي هذا النوع من الخسوف يأخذ القمر اللون النحاسي أو الأحمر الداكن عند ذروته العظمى.

كسوف حلقي للشمس:

وقال في تصريحات إلى ” متابعات الخليج 365 “، إن أول كسوف للشمس سيكون يوم الأحد 10 يونيو 2021 (29 شوال 1442) وهو كسوف حلقي سيكون مشاهدًا في أقصى شرق روسيا والمحيط القطبي الشمالي وغرب غرينلاند وكندا، وسوف يشاهد جزئيًا في أوروبا وشمال شرق الولايات المتحدة ومعظم روسيا ولن يشاهد بسماء الوطن العربي.

حدوث الانقلاب الصيفي:

وبين أن الانقلاب الصيفي سيحدث يوم الاثنين 21 يونيو 2021 الموافق (11 ذو القعدة 1442) عند الساعة 06:21 صباحًا بتوقيت السعودية، حيث سيكون القطب الشمالي للكرة الأرضية مائل باتجاه الشمس والتي تصل ظاهريًا إلى اقصى نقطة نحو الشمال، وهو أول أيام فصل الصيف فلكيًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وأول أيام فصل الشتاء في النصف الجنوبي.

تقابل زحل الحلقات:

ونوه في ختام حديثه، أن تقابل زحل كوكب الحلقات سيحدث يوم الاثنين 2 أغسطس 2021 الموافق (23 ذو الحجة 1442)، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس ومشاهد طوال الليل وهي فرصة مثالية لرصده وتصويره.

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