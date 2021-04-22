الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

لقطات من صلاة المغرب اليوم العاشر من رمضان في المسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدت جموع المصلين صلاة المغرب اليوم العاشر من رمضان في رحاب المسجد الحرام تحفهم السكينة والهدوء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وبحسب تقويم أم القرى فقد حان موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:43 مساء، وقد أم المصلين في الصلاة اليوم فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس.

المدة بين الأذان والإقامة

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

وقد حددت الوزارة مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما حددت الوزارة المدة بين صلاتي المغرب والعشاء بساعتين خلال شهر رمضان المبارك.

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