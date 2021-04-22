موجة غبار تداهم تبوك مصحوبة بأمطار رعدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت قبل قليل أمطار غزيرة على أحياء غرب تبوك بعد دخول سحابة رعدية ممطرة مسبوقة بموجة من الغبار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الأمطار والرياح الشديدة وتدني مستوى الرؤية بسبب موجة الغبار التي داهمت أهالي تبوك قبل موعد أذان المغرب اليوم العاشر من رمضان.

توقعات طقس تبوك

وبحسب مركز طقس العرب من المتوقع أن تتكاثر السُحب في أجزاء متفرقة من منطقة تبوك والجوف وأقصى شمال منطقة الحدود الشمالية وأجزاء من منطقة حائل، ويُتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار، لكن يُتوقع أن تكون الأمطار في هذه المناطق محدودة بوجه عام وذات طابع عشوائي متفرق، وتمتد على فترات نواحي منطقة المدينة المنورة.

وقال المركز إن هذه الحالة الجوية تستوجب التنبيه من خطر جريان الأودية والسيول في أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة المثارة في أجزاء من شمال المملكة.

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