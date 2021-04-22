أخبار السعودية اليوم.. انطلاق أعمال قمة المناخ وخادم الحرمين يرأس وفد السعودية.. و«البيئة» توضح غرامة حفر الآبار بـ«دون ترخيص»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة رفيع المستوى في «قمة القادة حول المناخ» -الافتراضية - التي تنطلق اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم، وذلك استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى التفاصيل:

انطلاق أعمال قمة المناخ.. وخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد السعودية

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة رفيع المستوى في «قمة القادة حول المناخ» الافتراضية، وتأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين تأكيدًا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي وامتدادًا لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه سمو ولي العهد مؤخرًا في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

بالفيديو.. السفيرة إيناس الشهوان تؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

أدت السفيرة، إيناس الشهوان، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كأول سفيرة قادمة من السلك الدبلوماسي؛ لتمثل المملكة لدى السويد، التحقت الشهوان للعمل في وزارة الخارجية قبل عدة سنوات. لتتوج مسيرتها الدبلوماسية في منصب سفيرة المملكة لدى السويد، وشرف بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عبر الاتصال المرئي، عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وزير الصحة يوجه «نصيحة من القلب» للقضاء على كورونا بـ«اللقاحات»

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نصيحة من القلب، حول لقاح فيروس كورونا، داعيًا إلى ضرورة التطعيم للقضاء على الجائحة، وقال وزير الصحة (عبر حسابه على تويتر)، إنه «تم إعطاء أكثر من 950 مليون لقاح كوفيد حول العالم، والحمد لله أثبت اللقاح مستوى عاليًا من السلامة والفعالية»، وتابع قائلًا: «مات أكثر من 3 ملايين إنسان بسبب كورونا، ويعاني أكثر من 100 مليون شخص من آثار المرض».

وزارة الصحة: 44% من عدوى كورونا تتم قبل ظهور أعراض الإصابة

أوضحت وزارة الصحة أن المصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى للآخرين قبل ظهور الأعراض عليه بيومين، وذكرت الصحة -عبر تويتر- أن 44% من العدوى تحدث قبل ظهور الأعراض على المصاب، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: «أنت لا تعرف ما إذا كان الشخص الذي أمامك مصاب أم لا»، ونصحت أنه للخروج من الجائحة يجب ارتداء الكمامة وأخذ اللقاح، والحفاظ على التباعد الجسدي.

7 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت منطقة الرياض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة 468 حالة من إجمالي 1055 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 206 حالات، ثم المنطقة الشرقية 166 حالة، والمدينة المنورة 41 حالة، وعسير 35 حالة، وجازان 29 حالة، وحائل 24 حالة، وتبوك القصيم 21 حالة لكل منها، والحدود الشمالية والباحة 12 حالة لكل منها، ونجران 11 حالة، والجوف 9 حالات.

بيان رسمي حول فيديو «جثة المرأة المعلقة» بجدة يكشف ملابسات الحادثة

أوضحت شرطة محافظة جدة، ملابسات الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول جثة امرأة تلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني، وذكر الأمن العام -عبر تويتر- أن الجهات الأمنية في محافظة جدة باشرت بتاريخ 7 رمضان الحادثة، واتضح أنها وافدة من الجنسية الإثيوبية، في العقد الرابع من العمر، ومخالفة لنظام أمن الحدود، وأوضح الأمن العام، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، والإحالة إلى فرع النيابة العامة.

جريمة قتل في تبوك.. مواطن من «أصحاب السوابق» يقتل آخر قبل ضبط الجاني

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من القبض على مواطن ارتكب جريمة قتل مواطن آخر، بسبب خلاف بينهما، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، إن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة قتل مواطن آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما، وأشار إلى أنه جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

رسميًا.. غرامة 25 ألف ريال لحفر الآبار بـ«دون ترخيص».. و«البيئة» توجه نصيحة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب الآبار غير المرخصة، إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 11/2/١٤٤٤هـ، وأضافت الوزارة أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تطبيقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية في حال عدم الترخيص ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

موعد رفع تعليق جميع الرحلات الدولية.. «الخطوط السعودية» تجدِّد التذكير

جددت الخطوط السعودية، التذكير بموعد رفع تعليق جميع الرحلات الدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين 17 مايو 2021م.. ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد».

«الأرصاد»: 9 مناطق تتأثر بأمطار وسحب رعدية اليوم الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، مع هطول أمطار على أجزاء من تسعة مناطق، وذكر مركز الأرصاد، أن هناك فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة» تمتد إلى أجزاء من مناطق «المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية».

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