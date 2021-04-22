الحيزان يرصد تكون سحب ممطرة في منطقتين

رصد خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، اليوم الخميس، تكون سحب ممطرة في منطقتي تبوك والحدود الشمالية.

ونشر الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، خرائط توضح تكون السحب الممطرة الآن في أجواء منطقتي الجوف والحدود الشمالية، معتبرًا إياها سحبًا متفرقة ووقعها خفيف.

وفي شأن ذي صلة، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، سماءً غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

كما توقع المركز تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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