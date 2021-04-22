بالأرقام.. خريطة التعافي الجديدة من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي من إصابة كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مُسجّلة 431 حالة، تلتها جدة بـ89 حالة، ثم الهفوف 57، ومكة المكرمة 35، والدمام 33 والمبرز 17 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وسجلت أبوعريش 16حالة تعافٍ، وكل من (حائل والخبر) 15، والمدينة المنورة 14، وكل من (خميس مشيط ونجران والظهران) 13 حالة، تلتها (ينبع وصفوى ووادي الدواسر) 12 حالة، ثم مليجة 11، وعرعر 10، و(القطيف والخرج وقرة العليا) 9 حالات، ثم (حوطة بني تميم والليث والخفجي) 8 حالات، تلتها (رفائع الجمش وبريدة والدلم والدوادمي والحائط) 7 حالات.

وفي المرتبة التالية جاءت (الطائف والجبيل وبقيق والغزالة وضرما) بواقع 6 حالات تعاف، تلتها (عنيزة والنعيرية) بواقع 5 حالات، ثم (أحد رفيدة وأبها وعفيف وبيشة ومحايل والقنفذة وضبا والقويعية والدرعية) 4 حالات لكل منها.

وسجلت كل من (أبوراكة وتبوك والباحة والمجمعة وأحد المسارحة وحقل وطبرجل ورفحا وحفر الباطن والمزاحمية) 3 حالات تعافٍ لكل منها، تلتها (الأسياج وخليص وعريعرة والنبهانية والمضة والعارضة والدرب وسكاكا والزلفى والخرمة والبدع والقريات والبجادية والبدائع والعيون ومهد الذهب وحريملاء والمجاردة وبلجرشي وتيماء ودومة الجندل والعيص والمظيلف وأضم) بواقع حالتي تعافٍ لكل منها.

وأخيرًا جاءت كل من (موقق وبطحاء والحرجة والخاصرة ورابغ وسراة عبيدة ونفي وعيون الجواء والقيصومة والسعيرة والقوز ورياض الخبراء والحناكية وشرورة وصامطة وظهران الجنوب وبيش والنماص وبدر والوجه وشقراء والمذنب وراس تنورة وبللسمر) بتسجيل كل منها حالة تعافٍ واحدة.

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