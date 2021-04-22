بالفيديو.. الداخلية: خدمات أبشر تشمل 21 مليون عميل و18 جهة حكومية

أكدت وزارة الداخلية أن منصة خدماتها الإلكترونية أبشر تقودها كوادر وطنية بأفكار إبداعية إلى التحول الرقمي، بأكثر من 280 خدمة لـ(21) مليون عميل، ونحو 18 جهة حكومية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنها ارتكزت منذ نشأتها على استراتيجية وضعت أمن المواطن والمقيم أساسًا ومرتكزًا لها لتمضي قدما نحو إنتاج وتطوير ابتكارات تقنية تحقق نقلة نوعية في جودة الحياة بتطوير منطومة إلكترونية مبتكرة وتقديم خدمات إبداعية تسهم في تحقيق رؤية وطننا.

وتابعت: إننا من الماضي إلى الحاضر نحو المستقبل نبتكر لوطن يبدع في خدمة أبنائه ونبدع أفكارًا تصنع ابتكارات تضعنا في القمة ومستمرون بالإبداع والابتكار والتفكير بالمستقبل.