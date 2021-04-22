مردم أمانة جدة يستقبل 1.306 مليون طن مخلفات في 90 يوما

استقبل مردم أمانة محافظة جدة الذكي خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من «مليون» و306 آلاف طن من المخلفات البلدية الصلبة والنباتية وكبيرة الحجم ومخلفات الهدم والبناء، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد أن المردم استقبل خلال 90 يومًا 289.300 طناً مخلفات «منزلية» و133.642 طنا مخلفات «تجارية»، في حين بلغت كمية مخلفات الهدم والبناء 815.319 طناً، مضيفًا أن المردم الذكي سجل 58.841 طنا من المخلفات النباتية وكبيرة الحجم، بجانب 7671 طناً مخلفات مسالخ و1447 طناً من الإطارات المستهلكة.

يذكر أن أمانة جدة أطلقت «نظام راصد النظافة» ضمن مبادرتها الرقمية للارتقاء بمستوى النظافة، ويعمل النظام على إدارة العقود والعمالة والمعدات والخطط التشغيلية والمعسكرات، بالإضافة لورش الصيانة لمشاريع النظافة بغرض تقييم قياس أداء الخدمات التعاقدية والتحليل الذكي لها، وتقديم المقترحات التطويرية بأفضل البدائل لتحسين جودة الأداء ورفع مستوى النظافة في مدينة جدة.

كما يتكامل النظام مع أنظمة تتبع معدات عقود النظافة الثلاثة عشرة، ومع تطبيق الرصد الميداني الذكي، والذي يسهم في ضبط جميع أنواع المخالفات بناءً على بنود الخدمات التعاقدية.