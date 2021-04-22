مباشرة بلاغ عن المتاجرة بالعاملات المنزليات

وعند مباشرة البلاغ برفقة الدوريات الأمنية، ودوريات الضبط الميداني، اتضح أن الشقة السكنية غير مرخصة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص، وسيتم إيقاع العقوبات المقرة في النظام لردع تكرار مثل هذه الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، من خلال وضع التشريعات التي تستهدف حماية حقوق العاملين، وبناء وتدريب الكفاءات للتعامل مع ضحايا الإتجار بالأشخاص، إضافة إلى برامجها وحملاتها التوعوية في هذا المجال.
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