شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للقضاء" يوجه 58 قاضيًا للعمل في محاكم الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماعه الرابع في دورته الرابعة -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير المرفوعة من لجنة تفعيل الاستئناف بشأن الدوائر الجزائية في عدد من محاكم الاستئناف،وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

كما أصدر المجلس قراره بتوجيه (58) قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة والموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في رفع الكفاءة القضائية وتعزيز العدالة الناجزة.