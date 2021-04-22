طريقة صناعة العقال العربي ومكونات التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

متابعات الخليج 365 - واس

يتميز المجتمع العربي بلبس العقال الذي انتشر في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق والمملكة العربية السعودية , وكان يُصنع من خيوط منسوجة من صوف الماعز في المناسبات والأعياد، وشهدت صناعته على مر العصور تطورات متنوعة اختلفت فيها طريقة صناعته وأنواع الخيوط المستخدمة؛ بحيث دخل استخدام الخيوط المنسوجة من القطن والحرير والنايلون والكرستال.

صناعة العقال مهنة تراثية

وكالة الأنباء السعودية “واس” التقت بفاروق أبو عمر وهو المختص في صناعة العقال التي ورثها من والده، مبينًا أن العقال يُصنع من خيط طبيعي، وصناعي، وأصل الخيط الطبيعي من شعر الماعز، ومن المخمل، والحرير، والدارج في الاستخدام المصنوع من خيط الصوف الطبيعي لثباته على الرأس، ولمعانه، وحسن مظهره، وهو الأفضل.

وبين أن العقال الصناعي يكون من خيط النايلون، وهذه الخيوط هي من تحدد ثمن العقال فإذا كان العقال مصنوعا يدويا فثمنه مرتفعا عن العقال الذي يتم صناعته بالمكائن، علاوة على البرمة المميزة، التي تسهم في زيادة سعره، وتخضع الأسعار لطريقة صنعه ووقت بيعه ففي المناسبات والأعياد يرتفع السعر بعض الشيء نظرا لإقبال الناس على الشراء وحرصهم على لبس العقال الجديد الجاهز، أو طلب تفصيل وفق مميزات خاصة يحددها المشتري.

وأفاد أن العقال في الوقت الحاضر يتم صناعته بواسطة مجموعة من الأدوات تتمثل في الماكينة بمسندين لصنع البطانة ولفّ وجه العقال، والمدقّة الخشبة التي تستخدم في تعديل العقال وإحكام استدارته، والمبرم أو المغزل بطول مضاعف لبرم الخيوط، والقالب لقياس العقال وتعديله، والفرشاة من الحديد لتنظيف وجه العقال، إلى جانب الإبرة والمقص والمشط.

الاستفادة من الأدوات الحديثة

وتناول مراحل البدء في صناعة العقال التي تبدأ بوضع حشوة قطنية بيضاء على الماكينة أو الخشبة، وتغطى بقطن أسود، ويلف عليه خيط أسود من الخارج طبيعي أو صناعي بطريقة الغزل، تليها مرحلة كسرة العقال، وهي عبارة عن وصل جهتي العقال وربطهما ببعضهم وعقدهما ، ثم مرحلة تدريس العقال وهي حياكة طرفي العقل وعقده وتلبيس العقدة، ومرحلة وزن العقال وهي ضبط وزن ومقاسات العقال باستخدام القالب والمدقة الخشبية ويحدد مقاسات العقال طولا وقصرا أثناء التصنيع، حسب رغبة الزبون والمقاس الذي يرغب شراءه حيث تتراوح المقاسات من 30 للأطفال إلى 65 للكبار، مشيراً إلى أن العقال يوصف بمسميات تجارية أثناء عرضه للبيع، مثل السوبر، والملكي، والهدف من ذلك تسويق المنتجات.



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